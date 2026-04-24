Settimo si accende | il circo contemporaneo invade le piazze nel 2026

Settimo Torinese si prepara ad accogliere la quinta edizione del Nice Festival, che si svolgerà dal 30 aprile al 10 maggio 2026. Durante il festival, il centro cittadino ospiterà spettacoli di circo contemporaneo e performance artistiche in piazza. L’evento coinvolge artisti nazionali e internazionali e si svolge in varie location all’aperto. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e prevede diverse iniziative dedicate a tutte le età.

? Cosa sapere Settimo Torinese ospita la quinta edizione del Nice Festival dal 30 aprile al 10 maggio 2026.. Il programma coinvolge Leo Bassi e l'Accademia Cirko Vertigo tra piazze e spazi urbani.. Dal 30 aprile al 10 maggio 2026, Settimo Torinese si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la quinta edizione del Nice Festival, una rassegna che porterà il circo contemporaneo tra piazze, parchi e teatri cittadini. L’iniziativa, nata dalla visione del Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice, si prepara a coinvolgere l’intera comunità attraverso una programmazione che spazia dalle grandi icone internazionali ai giovani talenti dell’Accademia Cirko Vertigo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimo si accende: il circo contemporaneo invade le piazze nel 2026 Notizie correlate Leggi anche: Settimo Torinese capitale del circo contemporaneo: torna il Nice Festival tra Chapiteau e teatro Lega invade le piazze abruzzesi: Sì al referendum giustiziaLa Lega si prepara a occupare le piazze abruzzesi il prossimo weekend con gazebo informativi per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Casarano-Monopoli-Cerignola: si accende la lotta (tutta pugliese) per il settimo posto; L’Atletico Focene compie l’impresa: sconfitta la capolista Cesano 1-0; Segna soltanto Sanz, il Benevento si impone 4-1: il Canicattì chiude al settimo posto; Dolcenera critica Achille Lauro per la performance in video virale e accende il dibattito online. Settimo San Pietro, si accende la magia dell’albero di NataleFesta a Settimo con protagonisti soprattutto i bambini: nella Casa Dessì e nella Piazza Gramsci, si è ripetuto per la quarta volta il rito dell’accensione dell’albero di Natale, con luci, canti, balli ... unionesarda.it Il diavolo veste Prada 2, serata vip esclusiva al settimo piano della Rinascente: ecco chi c’era milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Pronti ad ascoltare le proposte del settimo candidato sindaco ad Arezzo Eh si avete capito bene! Sono 7! Ai microfoni di Carlo Gabellini i candidati sindaco per le prossime amministrative ad Arezzo. In studio Egiziano Andreani @vincenzo_ceccarelli - facebook.com facebook