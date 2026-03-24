Il successo tra capoluogo e provincia ha galvanizzato la coalizione a sostegno di Antonella Russo ma saranno da due a tre le formazioni alle amministrative. Cinquestelle insieme a Controcorrente. I piani di Caruso in Sud chiama Nord Terminati i festeggiamenti per la vittoria al referendum sulla Giustizia il centrosinistra deve fare i conti con la formazione delle liste per le amministrative. I tempi si fanno sempre più stretti visto che le urne riapriranno a fine maggio per il rinnovo dell'amministrazione e del Consiglio comunale. La coalizione a sostegno della candidata Antonella Russo dovrebbe proporre in attesa dell'ufficialità da due a tre liste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

A Monza città vince il no, il centrosinistra festeggia la vittoria al referendum e prepara la sfida per le comunali 2027Monza, 24 marzo 2026 – Una provincia che corre alle urne e un capoluogo che si smarca.

Sala a 360 gradi, dalle prossime elezioni al referendum sulla giustizia: “Per ora tutto è sospeso. Dopo il 23 marzo penseremo alle primarie del centrosinistra”Milano, 1 marzo 2026 – Una roadmap sulle primarie del centrosinistra per il futuro candidato sindaco di Milano sarà definita solo dopo il referendum".

Approfondimenti e contenuti su Dopo la vittoria al referendum il...

Discussioni sull' argomento Dopo la vittoria al referendum il centrosinistra alle prese con le liste, al Quartiere del Ponte la candidata è Valbruzzi; Depositi chimici: stop definitivo al trasferimento a ponte Somalia, Colnaghi: Dedico la vittoria a Gianfranco Angusti; In Libano Israele fa saltare i ponti. E nessun luogo può più dirsi sicuro; Referendum, l’esito dei seggi. La provincia regala la vittoria del Sì. Ma in città è No: voto bulgaro a Barco.

Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

SANTA MARINELLA - "Dall’8 febbraio scorso, il quartiere Quartaccia vive in uno stato di isolamento forzato. Il crollo del ponte non ha solo interrotto una strada, ma ha spezzato la quotidianità di migliaia di residenti, costretti a gimcane infinite e tempi di percorr facebook