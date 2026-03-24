Dopo la vittoria al referendum il centrosinistra alle prese con le liste al Quartiere del Ponte la candidata è Valbruzzi

Da messinatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo tra capoluogo e provincia ha galvanizzato la coalizione a sostegno di Antonella Russo ma saranno da due a tre le formazioni alle amministrative. Cinquestelle insieme a Controcorrente. I piani di Caruso in Sud chiama Nord Terminati i festeggiamenti per la vittoria al referendum sulla Giustizia il centrosinistra deve fare i conti con la formazione delle liste per le amministrative. I tempi si fanno sempre più stretti visto che le urne riapriranno a fine maggio per il rinnovo dell'amministrazione e del Consiglio comunale. La coalizione a sostegno della candidata Antonella Russo dovrebbe proporre in attesa dell'ufficialità da due a tre liste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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