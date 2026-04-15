Una giovane donna ha deciso di portare il caso davanti alla Corte europea, opponendosi all’archiviazione delle accuse di violenza sessuale e revenge porn. La denuncia risale a quando aveva 22 anni e riguarda il figlio di un importante esponente politico e un suo amico dj. La vicenda ha avuto diverse tappe giudiziarie in Italia prima di arrivare alla Corte europea.

Non si arrende la ragazza che quando aveva 22 anni denunciò il figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa e l’amico dj Tommaso Gilardoni per violenza sessuale e revenge porn. L’accusa di violenza sessuale era stata archiviata dai giudici milanesi su richiesta dei pm, ma la ragazza fa sapere: "Ho dato espresso incarico al mio difensore, l’avvocato Stefano Benvenuto, di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processo". Distinto il procedimento per revenge porn: la notte delle presunte violenze, tra il 18 e il 19 maggio 2023, iniziata in discoteca, all’Apophis di Milano, è stato girato anche un video dal contenuto sessualmente esplicito che ritrae la ragazza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso La Russa jr, la ragazza alla Corte europea contro l’archiviazione

Violenza sessuale, il caso La Russa jr: la ragazza non si arrende e porta l'Italia davanti alla Corte EuropeaIl caso che ha coinvolto Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni approda fuori dai confini...

Caso La Russa jr, proscioglimento per il revenge porn: la ragazza ricorrerà alla CeduLeonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni erano stati accusati da una ragazza prima di violenza sessuale e successivamente di revenge porn.