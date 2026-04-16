La roggia di Palma | sue notizie percorso e sorprese su incrocio

Si svolge una conferenza-passeggiata dedicata alla storia e ai percorsi delle rogge, con un focus sulla roggia di Palma. L'evento fa parte della serie “Appuntamenti con l'autrice” e si basa sul libro di Michela Bonan intitolato “Udine: le rogge nel cuore”. Durante l'incontro verranno illustrate le caratteristiche e le sorprese legate all'incrocio della roggia di Palma, offrendo un approfondimento sul suo percorso storico e geografico.

Per la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro Udine: le rogge nel cuore, di Michela Bonan) con breve introduzione sulla storia e percorsi delle rogge e in particolare sulla roggia di Palma. Poi la scoperta di una parte del suo percorso, con incrocio col Canale.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La roggia di Palma: notizie, percorso e sorpresePer la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro ‘Udine: le rogge nel cuore’) con breve introduzione sulla storia e...