Intervento su alberi pericolati traffico in tilt su corso De Gasperi | bloccate le uscite della Statale 16

A Bari, il traffico tra i quartieri Carbonara e Carrassi è rallentato a causa di un intervento su due alberi pericolanti in via De Gasperi. La strada è stata chiusa tra via Vassallo e l’innesto con la Statale 16, causando blocchi nelle uscite di quest’ultima. L’intervento ha provocato disagi alla circolazione nel tratto interessato, che rimane chiuso al momento.

Il tratto stradale, in cui sono in corso i lavori urgenti, è compreso fra via Vassallo e l'innesto della Tangenziale di Bari Traffico in tilt fra i quartieri Carbonara e Carrassi. L'intervento su due alberi pericolanti in via De Gasperi, a Bari, ha portato alla chiusura del tratto, dell'arteria stradale, compreso fra via Vassallo e l'innesto della Statale 16. La polizia locale di Bari, attraverso i suoi canali informativi, consiglia agli automobilisti “l'utilizzo di un percorso alternativo”. I lavori in corso riguardano la sistemazione di due alberi su cui, sabato scorso, era già stato effettuato un intervento di messa in sicurezza tramite le squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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