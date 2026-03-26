Sondaggi politici il campo largo supera la destra e Fratelli d'Italia crolla dopo il referendum

I sondaggi politici mostrano che il campo largo ha superato la destra, mentre Fratelli d’Italia registra una diminuzione di sei decimi di punto percentuale, raggiungendo il livello di consensi più basso dal voto europeo. Dopo il referendum, il partito di maggioranza si trova nella sua performance peggiore degli ultimi mesi. La flessione si evidenzia rispetto alle rilevazioni precedenti, con una perdita di consensi significativa.

Fratelli d'Italia perde sei decimi - il peggior risultato tra tutti i partiti - e va al livello di consensi più basso dalle ultime europee. Intanto, grazie alla crescita del Pd e soprattutto del M5s, il campo largo effettua il sorpasso ai danni della coalizione di centrodestra. Dopo la sconfitta al referendum, un altro possibile segnale d'allarme per la maggioranza. Ecco cosa dice la nuova Supermedia di AgiYoutrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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