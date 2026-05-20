Il calcio europeo si concentra sui tecnici più esperti, con alcune mosse importanti nel calcio internazionale. Mourinho torna ad allenare il Real Madrid, mentre Sarri si trova tra Napoli e Atalanta. Nel frattempo, Maresca assume il ruolo nel Manchester City. La stampa sportiva osserva come questa fase sia caratterizzata da un movimento di allenatori più maturi, lasciando spazio a una certa stabilità rispetto alle promesse di giovani tecnici emergenti. La situazione viene riassunta dalla testata giornalistica con il titolo “Valzer allenatori: Mourinho al Real, Sarri ovunque, fuga dai giovani”.

Nicolò Schira sul Giornale titola in prima pagina “Valzer allenatori: Mourinho al Real, Sarri ovunque, fuga dai giovani”. Il filo conduttore è netto: il calcio europeo si rifugia di nuovo nell’usato sicuro. Tornano i vecchi leoni, escono di scena gli scommesse giovani. E sullo sfondo dell’addio di Conte al Napoli, il puzzle delle panchine 2026 prende forma. Comandano ancora loro. L’incipit di Schira è una tesi: “Comandano ancora loro. Quelli della cosiddetta vecchia guardia della panchina. José Mourinho e Maurizio Sarri non intendono affatto abdicare e sono pronti a riprendersi la scena ai massimi livelli. Alla faccia di chi li aveva etichettati, troppo in fretta, come bolliti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio europeo si rifugia nei veterani: Mou torna al Real, Sarri tra Napoli e Atalanta, Maresca al City

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Guardiola lascia il City: Manchester saluta l’uomo che ha dato un nuovo linguaggio al calcio. Al suo posto l’allievo MarescaSe i rumors – molto “rumorosi” per dirla alla Alex Ferguson – in libera circolazione da qualche ora in Inghilterra narrano la verità, domenica...

Talenti vs Veterani: il divario europeo tra Barcellona e NapoliUn’analisi statistica condotta dal Cies sulle prestazioni dei giovani calciati nei cinque campionati europei principali rivela un divario netto tra...

Primo gol in MLS di Sergio Reguilon con assist di Messi reddit