Un’analisi statistica condotta dal Cies ha confrontato le prestazioni dei giovani calciatori nei cinque principali campionati europei, evidenziando un divario tra le società che puntano sui talenti emergenti e quelle che prediligono calciatori più esperti. La ricerca si concentra sulle differenze tra le squadre di Barcellona e Napoli, analizzando i dati relativi alle performance dei giovani e alle scelte di formazione adottate.

Un’analisi statistica condotta dal Cies sulle prestazioni dei giovani calciati nei cinque campionati europei principali rivela un divario netto tra le società che investono sul futuro e quelle che preferiscono l’esperienza consolidata. Mentre il Barcellona guida la classifica per minuti concessi agli Under 21, con una quota del 20,7% su 34 giocatori impiegati negli ultimi cinque anni, il Napoli si trova all’ultimo posto assoluto tra i 50 campionati esaminati, avendo schierato soltanto 2 calciatori sotto i 21 anni nello stesso arco temporale. Investimenti sul talento: il modello europeo contro l’immobilismo locale. La gestione delle risorse giovanili non è solo una questione di filosofia sportiva, ma riflette modelli di gestione del capitale umano estremamente divergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Talenti vs Veterani: il divario europeo tra Barcellona e Napoli

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