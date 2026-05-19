Domenica prossima, il Manchester City ospiterà l’Aston Villa nell’ultima partita con Guardiola in panchina. L’allenatore spagnolo lascerà il club dopo un periodo di successi, durante il quale ha rivoluzionato il modo di interpretare il calcio. Rumors provenienti dall’Inghilterra indicano che questa sarà la sua ultima presenza ufficiale sulla panchina dei Citizens. Sostituirà Maresca, nominato come nuovo allenatore, che subentra dopo l’addio di Guardiola. La squadra si prepara a salutare il tecnico con una partita che rappresenta anche un punto di svolta.

Se i rumors – molto “ rumorosi ” per dirla alla Alex Ferguson – in libera circolazione da qualche ora in Inghilterra narrano la verità, domenica prossima Pep Guardiola, contro l’Aston Villa, occuperà per l’ultima volta la panchina del Manchester City. La notizia è sfuggita di mano ad alcuni sponsor legati al club ed è planata nelle mani dei media d’Oltremanica. Pep, legato al City fino al 2027, chiuderà la sua avventura decennale con una stagione d’anticipo. La svolta era nell’aria. Ci sono stati in questi mesi segnali inequivocabili, nonostante le dichiarazioni di prammatica, ma ora che sta assumendo contorni più netti, la fine di un’epopea straordinaria produce un certo effetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guardiola lascia il City: Manchester saluta l’uomo che ha dato un nuovo linguaggio al calcio. Al suo posto l’allievo Maresca

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