Il blocco della Flotilla Intercettata la barca con Bundu e Salvetti

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una riunione a Palazzo Vecchio, il capogruppo di Spc, Dmitrij Palagi, si è mostrato visibilmente stanco e ha commentato di essere “un po’ provato”. Nel frattempo, è stata intercettata una barca, parte di una flotilla, sulla quale si trovavano due persone con i nomi di Bundu e Salvetti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su quanto accaduto.

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"Scusate, sono un po’ provato". Durante una commissione a Palazzo Vecchio il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi si lascia sfuggire queste parole. Ha appena letto che la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano anche Antonella Bundu (già capogruppo di Sinistra Progetto Comune e candidata presidente di Toscana Rossa) e Dario Salvetti (Collettivo di fabbrica ex Gkn) è stata intercettata. La preoccupazione è alta. E il Collettivo di fabbrica ha fatto un appello: "Tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei cinquecento su quella flotta, che sta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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