Il blocco della Flotilla Intercettata la barca con Bundu e Salvetti

Durante una riunione a Palazzo Vecchio, il capogruppo di Spc, Dmitrij Palagi, si è mostrato visibilmente stanco e ha commentato di essere “un po’ provato”. Nel frattempo, è stata intercettata una barca, parte di una flotilla, sulla quale si trovavano due persone con i nomi di Bundu e Salvetti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui