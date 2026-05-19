Flotilla intercettata dalla marina israeliana anche la barca con Bundu e Salvetti
Oggi, alle 14:30 ora italiana, la marina israeliana ha intercettato e abbordato una barca a vela con bandiera italiana. A bordo si trovavano Dario Salvetti, leader del Collettivo di fabbrica di una ex fabbrica automobilistica, e Antonella Bundu, ex consigliera comunale di Firenze di un partito di sinistra. La barca faceva parte di una flottiglia che si stava muovendo in zona. L’episodio si è verificato nel contesto delle operazioni militari in mare.
È stata abbordata dall'esercito israeliano oggi, intorno alle 14:30 ora italiana, anche la barca a vela ‘Don Juan’, battente bandiera italiana, con a bordo Dario Salvetti, leader del Collettivo di fabbrica della ex-Gkn, e Antonella Bundu, ex consigliera comunale di Firenze di Sinistra progetto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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