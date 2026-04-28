Dalla Bione Sport Arena alla metropolitana leggera | le 5 sfide di Colombo per Lecco

Nella Bione Sport Arena si è svolta una conferenza stampa con Giovanni Colombo, candidato sindaco del Patto per il Nord, che ha illustrato le cinque principali sfide del suo programma per Lecco. L'evento si è tenuto in un ex capannone industriale di via Mazzucconi 12, nel quartiere vicino al Gerenzone. Durante l'incontro, Colombo ha presentato le sue proposte riguardanti il progetto della metropolitana leggera e altre priorità per la città.

L'OTO Lab di via Mazzucconi 12 – ex capannone industriale nel quartiere che si adagia verso il Gerenzone – ha fatto da cornice alla conferenza stampa con cui Giovanni Colombo, candidato sindaco del Patto per il Nord, ha presentato il proprio programma amministrativo in vista delle elezioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Le sfide del weekend dalla Serie A alla CFirenze, 13 febbraio 2026 – Squadre in campo per le sfide del fine settimana: ecco il quadro degli incontri dalla Serie A alla Serie C per le squadre... Le sfide del weekend, in campo dalla Serie A alla CFirenze, 24 aprile 2026 – Ecco le sfide in programma questo fine settimana dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia.