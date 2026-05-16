Tutto in 40 minuti | l' Avellino Basket sfida il tabù PalaDozza per l' impresa

In soli 40 minuti, l'Avellino Basket affronta una sfida importante contro la Effe al PalaDozza, cercando di superare il tabù di questa arena. La partita vede un pubblico molto presente e coinvolto, con le due squadre pronte a dare il massimo. L’obiettivo per gli ospiti è conquistare la semifinale, mentre la squadra di casa si affida alla propria solidità interna. La gara si presenta come una sfida intensa e ricca di tensione tra le due formazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui