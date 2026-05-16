Tutto in 40 minuti | l' Avellino Basket sfida il tabù PalaDozza per l' impresa
In soli 40 minuti, l'Avellino Basket affronta una sfida importante contro la Effe al PalaDozza, cercando di superare il tabù di questa arena. La partita vede un pubblico molto presente e coinvolto, con le due squadre pronte a dare il massimo. L’obiettivo per gli ospiti è conquistare la semifinale, mentre la squadra di casa si affida alla propria solidità interna. La gara si presenta come una sfida intensa e ricca di tensione tra le due formazioni.
Sfida decisiva al PalaDozza: in palio la semifinale tra emozioni, pubblico caldo e voglia d’impresa di Avellino contro la sicurezza interna della Effe.La PartitaDomani c’è Gara 5 in casa della Fortitudo Bologna. L'Unicusano Avellino Basket, domenica alle ore 18.00, torna a calcare il PalaDozza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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