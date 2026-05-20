Il 5x1000 per la ricerca L’Ateneo sceglie uno studio sulle malattie rare polmonari

L’Università di Siena ha deciso di destinare i fondi del 5x1000 alla ricerca sulle malattie rare polmonari. La scelta rientra tra le iniziative di sostegno al settore scientifico, dopo aver investito in altri ambiti come pediatria, ematologia e il servizio psicologico. Per questa specifica attività, sono stati assegnati circa 53mila euro in sede di dichiarazione dei redditi 2024, provenienti dai contributi raccolti due anni fa. I fondi verranno utilizzati per finanziare studi e progetti dedicati alle patologie polmonari rare.

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Il 5x1000 per sostenere la ricerca universitaria: dopo pediatria, ematologia e il servizio psicologico, l’ Università di Siena sceglie di sostenere la ricerca sulle malattie rare dei polmoni con i fondi assegnati due anni fa, in sede di dichiarazione dei redditi 2024, circa 53mila euro. "Il lancio della campagna per il 5 per mille – inizia il rettore Roberto Di Pietra – è un momento importante perché ci consente di mostrare i progetti che abbiamo deciso di portare avanti con le risorse raccolte. Questo significa poter segnalare il ruolo che la ricerca può svolgere nella società". Lo studio scelto, dal titolo ’ Innovazione e ricerca per le malattie rare polmonari ’, verrà coordinato dalla professoressa Elena Bargagli, ordinaria di pneumologia e sarà portato avanti dal professor Paolo Cameli e dalla ricercatrice Laura Bergantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 5x1000 per la ricerca. L’Ateneo sceglie uno studio sulle malattie rare polmonari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tour guidati sulle note di Donizetti per sostenere la ricerca del Mario Negri sulle malattie rareSabato 16 maggio torna per il terzo anno consecutivo “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”. “Cuori di biscotto“ in piazza per la ricerca sulle malattie rareTorna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione,... Dona il tuo #5X1000 alla ricerca di #UniMe. Indica il codice fiscale 80004070837 del nostro Ateneo nella dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato al finanziamento della ricerca scientifica e universitaria. Sostieni UniMe unime.it/sostieni-unime x.com Il 5x1000 per la ricerca. L’Ateneo sceglie uno studio sulle malattie rare polmonariPrevisto l’arruolamento di 200 pazienti per approfondire meccanismi patogenetici e identificare target molecolari per nuove terapie personalizzate. lanazione.it 'Ricerca che cura', la campagna del Gemelli per raccolta fondi 5x1000Dall'impegno per la salute delle donne e dei bambini, alla ricerca sulle malattie rare (che affliggono due milioni di persone in Italia), dallo studio dei tumori ancora difficili da trattare come quel ... ansa.it