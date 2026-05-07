Tour guidati sulle note di Donizetti per sostenere la ricerca del Mario Negri sulle malattie rare

Sabato 16 maggio si svolgerà la terza edizione di “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, un evento che prevede tour guidati ispirati alle composizioni di Donizetti. L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie rare condotta dall’istituto Mario Negri. La villa, risalente all’Ottocento, sarà aperta al pubblico per visite guidate e momenti musicali dedicati al compositore.

Sabato 16 maggio torna per il terzo anno consecutivo “ Villa Camozzi dall’800 ad oggi ”. La villa ottocentesca di Ranica, sede del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’ Istituto Mario Negri, apre eccezionalmente al pubblico per un nuovo appuntamento a scopo benefico, coniugando storia, teatro, musica e ricerca scientifica in un’esperienza unica. Durante la giornata, i partecipanti potranno compiere un viaggio nel tempo e scoprire le molte anime della Villa, da salotto del Risorgimento a Centro di ricerca specializzato nello studio di malattie rare. L’iniziativa prevede, a partire dalle 10.30 e fino alle 18, tour teatralizzati con suggestivi incontri in musica.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Una ‘Pizza per la ricerca’: serata solidale per sostenere lo studio sulle malattie rareUna ‘Pizza per la ricerca’, è l’appuntamento organizzato da fondazione Acaref sabato 28 alle 20, in occasione della giornata mondiale delle malattie... “Cuori di biscotto“ in piazza per la ricerca sulle malattie rareTorna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione,...