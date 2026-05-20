Elezioni comunali candidati impresentabili | La metà in Campania il record ad Avellino

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime elezioni comunali, sono stati individuati 28 candidati considerati impresentabili. Di questi, 12 provengono dalla regione Campania, con 5 di loro in provincia di Napoli e 4 specificamente ad Avellino. La presenza di candidati con questi requisiti riguarda diverse città italiane, ma in particolare la regione Campania si distingue per il numero elevato di soggetti coinvolti. La situazione è stata resa nota attraverso un rapporto che analizza le candidature in vista delle amministrative.

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In totale sono 28 i candidati impresentabili delle prossime amministrative di cui ben 12 sono campani, 5 napoletani e ben 4 solo ad Avellino. È la fotografia che emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti e l’elenco è stato letto ieri in commissione Antimafia dalla stessa presidente Chiara Colosimo. La maggior parte sono semplici aspiranti consiglieri ma, al Sud, troviamo anche candidati sindaci. In Sicilia in Calabria per quanto riguarda piccoli Municipi mentre c’è il caso Avellino dove l’ex sindaco Gianluca Festa, ora ricandidato, pure risulta nelle liste perché è stato emesso contro di lui un decreto di giudizio immediato per corruzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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