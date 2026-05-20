Idroelettrico il Consiglio Valle approva lo schema | la parola a Roma

Il Consiglio Valle ha approvato uno schema riguardante il settore idroelettrico, che ora passa alla valutazione delle autorità romane. La decisione riguarda le modalità di gestione delle concessioni e ha suscitato discussioni sulla proprietà e l’operatività della società di distribuzione dell’energia. La proposta ha generato polemiche tra chi sostiene la gestione interna e chi invece propone soluzioni alternative. Restano aperti alcuni dubbi sulla futura gestione e sugli eventuali effetti per le tariffe delle famiglie locali.

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