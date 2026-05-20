Idroelettrico il Consiglio Valle approva lo schema | la parola a Roma
Il Consiglio Valle ha approvato uno schema riguardante il settore idroelettrico, che ora passa alla valutazione delle autorità romane. La decisione riguarda le modalità di gestione delle concessioni e ha suscitato discussioni sulla proprietà e l’operatività della società di distribuzione dell’energia. La proposta ha generato polemiche tra chi sostiene la gestione interna e chi invece propone soluzioni alternative. Restano aperti alcuni dubbi sulla futura gestione e sugli eventuali effetti per le tariffe delle famiglie locali.
? Domande chiave Come influirà la gestione delle concessioni sulle tasche delle famiglie locali?. Perché la gestione in house della Cva è così contestata?. Chi deciderà se le concessioni idroelettriche verranno prorogate o meno?. Quali modifiche all'articolo 3 complicano il rapporto con lo Stato?.? In Breve Articolo 3 rafforza i legami con il decreto Bersani del 1999 sulle derivazioni.. Aurelio Marguerettaz e Alberto Zucchi discutono contatti con il Ministero Affari Europei.. Jean-Pierre Guichardaz e Pierluigi Marquis dibattono sulla precedente approvazione del gennaio 2025.. Chiara Minelli propone gestione in house per riassegnare concessioni alla società Cva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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