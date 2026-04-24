Il Ministero dei Trasporti approva lo schema per la procedura privatizzazione di Sac

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato lo schema per la procedura di privatizzazione di Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Con questo passaggio, si dà il via ufficiale alla selezione per la cessione della maggioranza delle azioni. La decisione rappresenta un passo ufficiale nel percorso di trasferimento della proprietà della società a soggetti privati.

Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’approvazione dello schema per la procedura di selezione per la cessione del pacchetto azionario di maggioranza che consente l’avvio formale del processo di privatizzazione della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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