La Giunta approva lo schema di convenzione con il Tribunale di Bergamo per la gestione dei procedimenti di TSO in forma digitale

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato uno schema di convenzione con il Tribunale locale per la gestione digitale dei procedimenti di TSO. La decisione riguarda l’introduzione di sistemi elettronici per le pratiche giudiziarie in ambito sanitario, con l’obiettivo di semplificare le procedure e velocizzare i processi amministrativi. La convenzione si applica alle procedure di trattamento sanitario obbligatorio in corso nella città.

La convenzione sarà firmata dalle parti nei prossimi giorni e sarà valida fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, previa valutazione positiva della sua efficacia da parte dei due enti Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Bergamo e il Tribunale di Bergamo per l’esercizio delle funzioni inerenti al procedimento di disposizione del Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in forma digitale garantendo una significativa semplificazione amministrativa. Il provvedimento nasce dall’esigenza di definire in modo puntuale i rapporti e le procedure operative tra i due enti, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: la giunta di Palafrizzoni approva il nuovo progettoLa gara per l’assegnazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale sarà pubblicata la prossima settimana e le...

Chieti, la giunta approva lo schema del bilancio 2026-2028: “Pronti per l’esame del Consiglio”La giunta comunale di Chieti chiude il 2025 con l’approvazione dello schema di delibera del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

Contenuti utili per approfondire La Giunta approva lo schema di...

Argomenti discussi: Affitti brevi, ricorso contro il Comune di Bergamo - Cronaca.

Bergamo, la Giunta approva lo Ius Scholae per i minori stranieri residenti in cittàApprovato il disciplinare per il conferimento della cittadinanza onoraria: condizione per la concessione, la frequenza di almeno cinque anni nel sistema scolastico italiano Bergamo. La Giunta ha ... bergamonews.it

Bergamo approva lo ius scholae onorarioDal 2026 sarà in vigore un nuovo disciplinare che permette il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri che abbiano completato cinque anni di scuola. La misura non ha effetti ... vita.it