Rifiuti tossici per realizzare prodotti green | 19 indagati 12 arresti

Nelle ultime settimane sono state eseguite operazioni che hanno portato all’indagine su tre società e a 19 persone coinvolte. Diciotto di loro sono state sottoposte a misure cautelari e portate in carcere, mentre una persona è stata iscritta nel registro degli indagati. Le autorità hanno sequestrato le aziende coinvolte. Le indagini riguardano l’utilizzo di rifiuti tossici per la produzione di articoli etichettati come “green”.

Tre società messe sotto sigillo e diciannove persone indagate, dodici delle quali sono state arrestate e portate in carcere. È questo, al momento, l’esito di una maxi operazione condotta da un centinaio di carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e coordinata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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