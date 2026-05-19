Rifiuti tossici per realizzare prodotti green | 19 indagati 12 arresti

Da trentotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono state eseguite operazioni che hanno portato all’indagine su tre società e a 19 persone coinvolte. Diciotto di loro sono state sottoposte a misure cautelari e portate in carcere, mentre una persona è stata iscritta nel registro degli indagati. Le autorità hanno sequestrato le aziende coinvolte. Le indagini riguardano l’utilizzo di rifiuti tossici per la produzione di articoli etichettati come “green”.

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Tre società messe sotto sigillo e diciannove persone indagate, dodici delle quali sono state arrestate e portate in carcere. È questo, al momento, l’esito di una maxi operazione condotta da un centinaio di carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e coordinata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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