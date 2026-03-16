Filiera della calce sempre più green | Il 95% dei rifiuti oggi si ricicla

La filiera italiana della calce e delle malte continua a migliorare le proprie pratiche, con un riciclo del 95% dei rifiuti prodotti. Questa tendenza si traduce in un utilizzo più efficiente delle risorse e in una riduzione degli effetti sull’ambiente. Le aziende del settore si concentrano sulla sostenibilità, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione dei materiali e sul rispetto delle normative ambientali.

LA FILIERA italiana della calce e delle malte conferma la propria capacità di valorizzare le risorse e ridurre gli impatti ambientali. Lo evidenzia il secondo bilancio di sostenibilità (relativo al biennio 2023-2024) rilasciato da Cama, associazione dell’industria italiana della calce e delle malte, parte di Federbeton Confindustria. Quest’ultima riunisce, a sua volta, le associazioni della filiera del cemento, del calcestruzzo, dei materiali di base, manufatti, componenti e strutture per le costruzioni. Tornando alla filiera calce e malte, nel 2024, a fronte di 15.171 tonnellate complessive di rifiuti generate, il 94,7% è stato avviato a recupero e solo il 5,3% a smaltimento, confermando e migliorando, sia pur lievemente, la performance del 2023 (94,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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