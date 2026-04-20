Allarme rientrato al Tribunale di Napoli Nord

Al Tribunale di Napoli Nord è stato revocato l’allarme bomba e il personale è tornato a svolgere le attività quotidiane. Dopo alcune ore di sospensione, le operazioni sono riprese regolarmente. La polizia aveva effettuato un intervento per verificare un pacco sospetto, ma successivamente la situazione è stata dichiarata sotto controllo. Non sono stati segnalati danni o feriti.

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