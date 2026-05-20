Allarme voto di scambio per le amministrative a nord di Napoli | la lettera al prefetto

Un allarme di voto di scambio è stato segnalato nei comuni a nord di Napoli, che tra pochi giorni si recheranno alle urne per le elezioni amministrative. La notizia è stata comunicata tramite una lettera inviata al prefetto, evidenziando preoccupazioni riguardo possibili tentativi di influenzare il voto dei cittadini. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti del documento né sulle eventuali persone coinvolte. La vicenda si inserisce nel quadro delle procedure di sicurezza previste per le consultazioni elettorali.

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Allarme voto di scambio nei comuni a nord di Napoli che presto andranno alle urne per le amministrative. A denunciarlo è Antonio Iazzetta, consigliere comunale uscente di Afragola e candidato a sindaco nel 2021, che ha annunciato di aver scritto al prefetto di Napoli per chiedere un intervento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme rientrato al Tribunale di Napoli NordParte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto “Ospedale a Casa” dedicato ai pazienti oncoematologici della Campania Montella:... Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Allarme voto di scambio per le amministrative a nord di Napoli: la lettera al prefettoLa denuncia di Antonio Iazzetta, consigliere comunale uscente di Afragola: Molti segnali fanno intuire un aumento della compravendita dei voti. Chiesto un intervento straordinario nei comuni che si ... napolitoday.it Afragola, è allarme voto di scambio: tu mi dai ed io ti pago o ti pagheròLa nuova formula avrebbe trovato il su battesimo proprio in questa tornata elettorale: si candidano soggetti nelle liste a cui si danno soldi per fare in modo che la lista stessa possa avere tantissim ... laprovinciaonline.info