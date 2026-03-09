A Venezia l' assemblea dei porti italiani tra tensioni internazionali e nuove norme

Oggi a Venezia si è riunita l’assemblea degli associati di Assoporti, organizzata dall’Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di vari porti italiani, mentre sul tavolo si sono affrontate questioni legate alle tensioni internazionali e alle recenti normative di settore. L’evento si è svolto alla presenza di esponenti del settore portuale e delle autorità locali.

La riunione nazionale di Assoporti arriva in un momento delicato. Il presidente nazionale Petri: «Coordinamento fondamentale di fronte alle sfide globali». Gasparato: «Orgogliosi di averla ospitata» Si è svolta oggi a Venezia l’Assemblea degli associati di Assoporti, ospitata dall’Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia. Alla riunione hanno partecipato i presidenti delle autorità di sistema portuale italiane per discutere alcune delle principali sfide che attendono il sistema portuale nazionale in una fase di profonde trasformazioni economiche, geopolitiche e normative. Sullo sfondo il contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e da profondi cambiamenti nelle rotte del commercio globale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

