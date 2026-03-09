A Venezia l' assemblea dei porti italiani tra tensioni internazionali e nuove norme

Oggi a Venezia si è riunita l’assemblea degli associati di Assoporti, organizzata dall’Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di vari porti italiani, mentre sul tavolo si sono affrontate questioni legate alle tensioni internazionali e alle recenti normative di settore. L’evento si è svolto alla presenza di esponenti del settore portuale e delle autorità locali.

La riunione nazionale di Assoporti arriva in un momento delicato. Il presidente nazionale Petri: «Coordinamento fondamentale di fronte alle sfide globali». Gasparato: «Orgogliosi di averla ospitata» Si è svolta oggi a Venezia l’Assemblea degli associati di Assoporti, ospitata dall’Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia. Alla riunione hanno partecipato i presidenti delle autorità di sistema portuale italiane per discutere alcune delle principali sfide che attendono il sistema portuale nazionale in una fase di profonde trasformazioni economiche, geopolitiche e normative. Sullo sfondo il contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e da profondi cambiamenti nelle rotte del commercio globale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Pacchetto Sicurezza, le nuove norme piacciono a sette italiani su dieci (tra cui tanti elettori di sinistra)I provvedimenti contenuti nel nuovo pacchetto sicurezza messo punto dal Viminale "hanno una media di approvazione tra gli italiani che oscilla tra il... Consorzio Asi, convocata nuova assemblea: sul tavolo vertici e collegio dei revisori tra tensioni con la RegioneConvocazione firmata dalla presidente Pignetti: si punta al riassetto degli organi, ma resta aperto il nodo sulla legittimità della composizione... Altri aggiornamenti su A Venezia l'assemblea dei porti... Discussioni sull' argomento Sito Istituzionale | Roma Capitale dell'Acqua, Assemblea approva l'ordine del giorno; Associazione Amici di Oliviero Lessi, un anno di attività; Abusivi, dopo l'assemblea di fuoco dei residenti murata la casa occupata: Basta, cacciateli via; Assemblea del Patto per l’Autonomia per un confronto sul futuro della Regione. Assemblea del Patto per l’Autonomia per un confronto sul futuro della RegioneA Cussignacco il segretario Moretuzzo ha ribadito la necessità di rilanciare il dibattito sulla Specialità e rafforzare le comunità locali ... rainews.it Il Fatto Quotidiano. . Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall’Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all’Università di Cà Foscari a Venezia, poi un video che ritrae un contestatore fare il gesto della P38 e offese sui social. La co - facebook.com facebook Lo spirito artistico dell’India risplende a Venezia mentre Sudarsan Pattnaik, vincitore del premio Padma Shri, presenta le sue distintive opere d’arte “Jugalbandi” che fondono sabbia e colore alla 18a edizione di Contemporary Venice 2026. *** India’s artistic s x.com