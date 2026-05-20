I Tutto Litfiba aprono a una nuova stagione di concerti | al via il Summer tour
Sabato 23 maggio inizia il Summer Tour 2026 dei Tutto Litfiba Live, band tribute dedicata alla musica e alla storia del gruppo simbolo del rock italiano. La tournée si svolge in diverse località e prevede una serie di concerti dal vivo. La formazione ripropone brani storici del gruppo, offrendo ai fan un'interpretazione fedele delle canzoni più amate. L'evento rappresenta l'apertura di una nuova stagione di esibizioni musicali per la tribute band.
Sabato 23 maggio prenderà il via il Summer Tour 2026 dei Tutto Litfiba Live, tribute band dedicata alla discografia e alla storia del gruppo simbolo del rock italiano. La prima data della stagione estiva si terrà al Bar Smile di Budrio di Longiano.Il concerto spazia tra i classici più conosciuti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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