sal da vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026

Sal Da Vinci ha aperto la stagione dal vivo con il suo tour estivo 2026. L’artista, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano

NAPOLI – Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, , una tournée che, partendo il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione. Un percorso musicale che accompagnerà l’artista per tutta l’estate e che culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri italiani previsto da ottobre. Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e la prevendita dei biglietti è partita in esclusiva per Ticketone dal 13 marzo, mentre la vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 18 marzo alle ore 11. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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