Dopo il tutto esaurito nel 2025 tra 10 giorni riparte il G – PALASPORT Si aggiunge una nuova data al tour estivo

Tra dieci giorni riparte il tour estivo di GIORGIA al “G – PALASPORT”, dopo il successo del tutto esaurito nel 2025. Viene aggiunta una nuova data alla serie di concerti già programmati. L’evento si svolge in un palasport che ospiterà nove spettacoli complessivi, attirando un vasto pubblico di fan e appassionati. La cantante annuncia il ritorno sul palco in questa occasione speciale.

GIORGIA Dopo il tutto esaurito nel 2025 tra 10 giorni riparte il "G – PALASPORT" 9 IMPERDIBILI DATE DI CUI 8 GIÀ SOLD OUT nei principali palasport italiani A SORPRESA È USCITA OGGI UN'INEDITA LIVE VERSION DEL VIDEO DI "CORPI CELESTI" SI AGGIUNGE UNA NUOVA DATA AL 13 date in alcune nelle più belle location estive tra cui due appuntamenti speciali all'Arena di Verona e alla Reggia di Caserta 10 LUGLIO – ARENA DEL MARE 42° 15° TERMOLI (DATA ZERO) Biglietti disponibili da ora GIORGIA sta tornando! Dopo il tutto esaurito nel 2025, riparte tra 10 giorni il suo atteso tour nei palasport, 9 date di cui 8 già sold out. Per preparare i fan al ritorno live, a sorpresa è uscita oggi un'inedita Live Version del video di "Corpi Celesti"

