I trattori spariti erano in Romania Recuperati i mezzi presi allo Stanga Hanno un valore di 100mila euro

Due trattori, rubati all’azienda agricola dell’Istituto agrario Stanga, sono stati recuperati in una fattoria in Romania. I mezzi, del valore complessivo di circa 100.000 euro, erano stati sottratti recentemente. La Polizia ha rintracciato i trattori e li ha restituiti ai proprietari. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili del furto. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità del furto o alle persone coinvolte.

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Due trattori rubati all’azienda agricola dell’Istituto agrario Stanga ritrovati in una fattoria in Romania. Al termine di un’indagine, durata alcune settimane, i carabinieri del nucleo operativo di Cremona e della Stazione di Vescovato hanno ritrovato i due mezzi, Yanmar (modello B15) e un John Deere (modello Weidermann T01-01), spariti nella notte tra il 21 e il 22 aprile e del valore complessivo di centomila euro. I ladri si sono introdotti nell’area aperta e non delimitata della cascina dell’Istituto “Stanga“, situata in via Bettenesco a Persico Dosimo ed azienda “didattica“ utilizzata per la pratica degli studenti. I ladri, approfittando della totale assenza di sistemi di videosorveglianza e di allarme, probabilmente utilizzando un camion, avevano prelevato i due mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I trattori spariti erano in Romania. Recuperati i mezzi presi allo Stanga. Hanno un valore di 100mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cremona, trattori rubati dalla cascina dell'Istituto Agrario Stanga: ritrovati in RomaniaCremona, 19 maggio 2026 - Rubati nelle campagne cremonesi e finiti in Europa Orientale. Rimini: infilata l’evasione tra hotel e terreni, +100mila euro recuperatiL’amministrazione di Rimini ha messo a segno un colpo significativo contro le irregolarità fiscali, recuperando circa 108 mila euro grazie alla... I trattori spariti erano in Romania. Recuperati i mezzi presi allo Stanga. Hanno un valore di 100mila euroDue trattori rubati all’azienda agricola dell’Istituto agrario Stanga ritrovati in una fattoria in Romania. Al termine di un’indagine, durata alcune settimane, i carabinieri del nucleo operativo di Cr ... ilgiorno.it Cremona, trattori rubati dalla cascina dell'Istituto Agrario Stanga: ritrovati in RomaniaI mezzi, dal valore di centomila euro, erano spariti nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi a Persico Dosimo. Rintracciati grazie a una meticolosa analisi dei dati logistici e a una complessa att ... ilgiorno.it