I trattori spariti erano in Romania Recuperati i mezzi presi allo Stanga Hanno un valore di 100mila euro
Due trattori, rubati all’azienda agricola dell’Istituto agrario Stanga, sono stati recuperati in una fattoria in Romania. I mezzi, del valore complessivo di circa 100.000 euro, erano stati sottratti recentemente. La Polizia ha rintracciato i trattori e li ha restituiti ai proprietari. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili del furto. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità del furto o alle persone coinvolte.
Due trattori rubati all’azienda agricola dell’Istituto agrario Stanga ritrovati in una fattoria in Romania. Al termine di un’indagine, durata alcune settimane, i carabinieri del nucleo operativo di Cremona e della Stazione di Vescovato hanno ritrovato i due mezzi, Yanmar (modello B15) e un John Deere (modello Weidermann T01-01), spariti nella notte tra il 21 e il 22 aprile e del valore complessivo di centomila euro. I ladri si sono introdotti nell’area aperta e non delimitata della cascina dell’Istituto “Stanga“, situata in via Bettenesco a Persico Dosimo ed azienda “didattica“ utilizzata per la pratica degli studenti. I ladri, approfittando della totale assenza di sistemi di videosorveglianza e di allarme, probabilmente utilizzando un camion, avevano prelevato i due mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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