Cremona, 19 maggio 2026 - Rubati nelle campagne cremonesi e finiti in Europa Orientale. Si tratta di due trattori del valore di centomila euro, spariti nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2026, dalla cascina dell'Istituto Agrario "Stanga", situata in via Bettenesco a Persico Dosimo. Approfittando della totale assenza di sistemi di videosorveglianza e di allarme, i ladri sono riusciti a sottrarrei due preziosi veicoli industriali: un mezzo a marchio Yanmar (modello B15) e un John Deere (modello Weidermann T01-01). La mattina seguente, la dirigenza scolastica ha sporto formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Vescovato, innescando l'immediato avvio delle indagini per furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, trattori rubati dalla cascina dell'Istituto Agrario Stanga: ritrovati in Romania

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