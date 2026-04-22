A Rimini, le autorità hanno recuperato circa 108 mila euro attraverso controlli condotti su hotel e terreni, in seguito a segnalazioni inviate agli organi centrali. L’operazione ha coinvolto verifiche mirate su possibili irregolarità fiscali, portando al recupero di somme non dichiarate o evase. L’intervento fa parte di un’attività di controllo volta a contrastare le evasioni fiscali nella zona.

L’amministrazione di Rimini ha messo a segno un colpo significativo contro le irregolarità fiscali, recuperando circa 108 mila euro grazie alla gestione di segnalazioni inviate agli organi centrali. Questo risultato è il frutto di una collaborazione tecnica tra il Comune e lo Stato che, nell’ultimo triennio (2023-2025), ha portato all’invio di 48 segnalazioni qualificate, di cui 45 indirizzate all’Agenzia delle Entrate e 3 alla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire l’equità tra i contribuenti del territorio riminese. Dalle anomalie nei terreni ai flussi turistici non dichiarati. Il meccanismo che ha permesso di far affluire queste risorse si basa su un lavoro di analisi meticoloso condotto dall’Ufficio Tributi, capace di individuare discrepanze dove i numeri ufficiali non coincidevano con la realtà dei fatti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: infilata l’evasione tra hotel e terreni, +100mila euro recuperati

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