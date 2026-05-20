I tifosi degli Stati Uniti non sanno chi sia Pochettino | solo il 12% conosce il commissario tecnico
Un recente sondaggio ha mostrato che solo il 12% dei tifosi negli Stati Uniti conosce l'identità dell'allenatore della nazionale di calcio. La maggior parte dei partecipanti non era a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti avrebbero ospitato i prossimi Mondiali. I risultati indicano una scarsa conoscenza generale riguardo alle figure chiave e agli eventi principali legati al calcio internazionale nel paese. La ricerca è stata condotta tra un campione rappresentativo di appassionati di calcio statunitensi.
Un sondaggio ha rivelato che solo il 12% dei tifosi degli Stati Uniti sa chi è Pochettino. Molti invece non sapevano neanche che avrebbero ospitato i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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