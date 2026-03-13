Washington decide l’Europa obbedisce | petrolio russo sì ma solo con il permesso degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno deciso di autorizzare l’importazione di petrolio russo, e l’Europa si adegua seguendo le indicazioni americane. Trump ha dato il via libera, mentre i leader europei, tra cui la premier italiana, hanno espresso gratitudine. La possibilità di acquistare petrolio russo è limitata e soggetta al permesso di Washington, rendendo sempre più difficile per l’Europa mantenere una reale autonomia energetica.

La scena è surreale, ma ormai ci stiamo facendo l’abitudine. Gli Stati Uniti annunciano che l’Europa può comprare petrolio russo rimasto bloccato in mare. Non perché Bruxelles abbia cambiato linea, non perché i governi europei abbiano deciso di rimettere un minimo di razionalità nella politica energetica. Semplicemente perché Washington ha dato il permesso. A comunicarlo è il Segretario al Tesoro Scott Bessent: una “autorizzazione temporanea”, precisa, quasi fosse una concessione amministrativa. Il punto, però, non è tecnico. È politico. Ed è devastante. Significa che il continente che ama definirsi “Unione” non decide più nemmeno da chi comprare il petrolio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

