Il Castello di Inverness si trova sulla collina che sovrasta la città e il fiume Ness, nel cuore delle Highlands scozzesi. Costruito in arenaria rossa, domina il panorama circostante con le sue torri che si affacciano sulla zona sottostante. Inverness, capitale della regione, si trova nelle vicinanze di questo storico punto di riferimento. La fortezza è legata alla tragedia di Macbeth, una delle opere più note di William Shakespeare.

Inverness è la Capitale delle Highlands scozzesi, sul fiume Ness: qui la storia si sente nell’aria. E su una collina che domina tutto c’è lui: il Castello di Inverness, in arenaria rossa, con le torri che guardano giù sulla città e sul fiume. Un posto che ha attraversato quasi mille anni di storia scozzese, tra assedi, incendi, regine ed eserciti, e che è diventato, tra le altre cose, lo sfondo reale della tragedia più famosa di Shakespeare. La storia del Castello di Inverness. Prima del castello che vediamo oggi ce ne sono stati molti altri, tutti costruiti più o meno sullo stesso punto. Non è una coincidenza: quella collina sul Ness era strategicamente perfetta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Castello di Inverness, una fortezza sul fiume legata alla tragedia di Macbeth

Notizie correlate

Castello di Dunnottar, una fortezza spettacolare a picco sul mareChi ha avuto la fortuna di visitare la Scozia la descrive come un territorio sospeso tra realtà e fantasia.

Il Castello di Chillon, una fortezza romantica affacciata sul lago: tra mito e architetturaTra i castelli che sembrano avere quella tipica ambientazione da fiaba, ecco, il Castello di Chillon non ha quasi eguali.