Tragedia alle Maldive cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione | Esploravano grotte in profondità era in vigore l’allerta meteo

Cinque sub italiani dispersi alle Maldive sono stati trovati morti dopo un’immersione in una zona di grotte in profondità. L’incidente si è verificato in un’area soggetta a un’allerta meteo attiva, mentre i turisti esploravano le grotte sottomarine. Le autorità hanno avviato le operazioni di recupero e stanno indagando sulle cause dell’incidente. La zona in cui si trovavano i sub era nota per le sue caratteristiche difficili e per i rischi legati alle condizioni atmosferiche.

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