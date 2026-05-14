Tragedia alle Maldive cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione | Esploravano grotte in profondità era in vigore l’allerta meteo

Da notizie.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub italiani dispersi alle Maldive sono stati trovati morti dopo un’immersione in una zona di grotte in profondità. L’incidente si è verificato in un’area soggetta a un’allerta meteo attiva, mentre i turisti esploravano le grotte sottomarine. Le autorità hanno avviato le operazioni di recupero e stanno indagando sulle cause dell’incidente. La zona in cui si trovavano i sub era nota per le sue caratteristiche difficili e per i rischi legati alle condizioni atmosferiche.

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Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu, come riportano diversi media locali, tra cui il quotidiano maldiviano Sun. La notizia era stata diffusa dalla polizia locale. – Notizie.com La segnalazione della scomparsa dei cinque subacquei era. pervenuta alle autorità oggi pomeriggio alle 13 e 45, ora locale. Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento di tutti e cinque i dispersi, che erano già deceduti al momento del recupero. 🔗 Leggi su Notizie.com

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Si parla di: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione.

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