Cinque italiani morti alle Maldive la tragedia durante un’immersione | Esploravano grotte a 50 metri di profondità

Durante un’immersione nelle Maldive, cinque italiani hanno perso la vita. Secondo le fonti, i partecipanti esploravano grotte a circa 50 metri di profondità quando si è verificato l’incidente. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La scena si è svolta in un’area nota per le immersioni e le attività subacquee. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle identità delle vittime.

Tragedia alle Maldive. Cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. La notizia è stata confermarlo prima dalla polizia maldiviana, poi dal consolato e quindi dalla Farnesina. «Una tragedia, non posso aggiungere altro», commenta la console Giorgia Marazzi al Corriere della Sera. Secondo le prime ricostruzioni, i subacquei – tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova – sarebbero deceduti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità», si legge nella nota del ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Open.online

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