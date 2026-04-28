Nella scuola Foscolo l' inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell' ambito del progetto Talent Garden

È prevista alle ore 11 di mercoledì 29 aprile l'inaugurazione del murale “Sguardi sul domani”, firmato dall’artista Nicola “2Neko” Di Totto sulla facciata della scuola secondaria “U. Foscolo” di via Einaudi a Pescara. L’opera è stata realizzata al termine dell’attività “Intostreet”, promossa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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