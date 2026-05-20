I Pooh annunciano Notte a sorpresa | una serata speciale il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna

I Pooh annunciano un evento chiamato «Notte a sorpresa» che si terrà il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. La band celebra i 60 anni di attività con una serie di iniziative, tra cui questa serata speciale. La manifestazione inizierà alle 20 e prevede vari momenti inediti, ospiti e contributi video. La scaletta del concerto sarà curata appositamente per questa occasione, con l’obiettivo di offrire ai fan un’esperienza unica e memorabile.

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IL CONCERTO. I Pooh quest’anno festeggiano 60 anni di carriera con una serie di eventi speciali. Tra questi, Pooh60 La Nostra Storia - Notte a sorpresa, una grande festa con tante sorprese, ospiti, momenti inediti, contributi video e una scaletta speciale, il 24 ottobre alle 20.30 all’Unipol Arena di Bologna. Una serata unica proprio nella città che nel 1966 ha fatto da sfondo alla nascita di questa band che nei 60 anni successivi ha fatto la storia della musica italiana. Sarà inoltre l’occasione per celebrare, nella sua città natale, il grande «amico per sempre» Valerio Negrini, co-fondatore dei Pooh, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni e che con le sue parole indimenticabili ha scritto gran parte della storia della band. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I Pooh annunciano «Notte a sorpresa»: una serata speciale il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Serata Cover: l'annuncio della vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony Sullo stesso argomento Olly e Tredici Pietro insieme a Bologna: spunta l'ipotesi sorpresa all'Unipol ArenaBologna, 15 marzo 2026 - Ad illuminare piazza Maggiore, nel pomeriggio di oggi, non c’era solo qualche raggio di sole, ma anche due ragazzi che non... Achille Lauro, una stella all’Unipol Arena: “Un sogno suonare a Bologna”Bologna, 20 marzo 2026 – L’ultimo album si chiama Comuni mortali, ma c’è ben poco di comune nella notte di Achille Lauro all’Unipol Arena. I Pooh annunciano Notte a sorpresa: uno speciale show all’Unipol Arena di BolognaUn anno straordinario per i Pooh che quest’anno festeggiano 60 anni di carriera con una serie di eventi speciali. dire.it I Pooh e la Notte a sorpresa all’Unipol Arena di BolognaI Pooh celebrano 60 anni di musica con eventi speciali e un tour che ripercorre la loro straordinaria carriera. lavocedivenezia.it