Achille Lauro si esibisce all’Unipol Arena di Bologna davanti a un pubblico numeroso. Durante il concerto, l’artista presenta i brani del suo ultimo album, intitolato Comuni mortali. La serata si svolge senza interruzioni, con il cantante che interpreta le sue canzoni e coinvolge i presenti. La performance si conclude con l’artista che ringrazia il pubblico per aver partecipato.

Bologna, 20 marzo 2026 – L’ultimo album si chiama Comuni mortali, ma c’è ben poco di comune nella notte di Achille Lauro all’Unipol Arena. Un palazzetto gremito per l’artista romano: 13mila persone, diverse generazioni insieme, a partire dai giovanissimi. “Siamo solo crisalidi che si trasformano prima di prendere fuoco – scorrono le scritte iniziali –. Crisalidi. Farfalle. L’unica cosa che lasciamo qui è l’amore”. E allora l’amore si canta, in una scaletta che ha come cuore l’ultimo disco, ma anche successi che sembrano lontanissimi come Thoiry. Un vero viaggio nella discografia di Lauro De Marinis, 35 anni, a partire dall’iniziale Amor dedicata alla sua Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Lauro, una stella all’Unipol Arena: “Un sogno suonare a Bologna”

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