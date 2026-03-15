Oggi a Bologna, nella piazza principale, sono stati visti due giovani: uno si chiama Olly, l’altro Tredici Pietro. Sono stati fotografati mentre si trovavano all’interno dell’Unipol Arena, attirando l’attenzione di chi era presente. La loro presenza ha suscitato curiosità tra i passanti e ha fatto discutere tra i frequentatori della zona. La scena si è svolta nel pomeriggio, in una giornata di sole.

Bologna, 15 marzo 2026 - Ad illuminare piazza Maggiore, nel pomeriggio di oggi, non c’era solo qualche raggio di sole, ma anche due ragazzi che non sono certo passati inosservati tra la folla. Come si vede anche dai loro social a passeggiare per il centro di Bologna i cantanti, ma prima amici, Tredici Pietro, reduce dal suo successo al primo Sanremo con ‘Uomo che cade’, e Olly, l’amatissimo vincitore della scorsa edizione del Festival dell’Ariston. Entrambi i due cantanti posano nello scatto con un look scuro. Olly proprio domani sera, alle 21, si esibirà all’Unipol Arena. Potrebbe salire sul palco anche Tredici Pietro? “Conserva sempre il tuo spirito autentico”: Elettra Lamborghini e il messaggio commovente della mamma a Verissimo Il video sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olly e Tredici Pietro insieme a Bologna: spunta l'ipotesi sorpresa all'Unipol Arena

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