EyeFly ha fatto degli smart glasses che non sembrano degli smart glasses
Un'azienda ha sviluppato occhiali intelligenti che, grazie al design discreto, non assomigliano ai tradizionali smart glasses. Questa novità si inserisce in un settore in rapida crescita, dove la priorità è creare dispositivi compatibili con lo stile di vita senza apparire troppo evidenti. La produzione mira a offrire funzionalità avanzate senza compromettere l’estetica o attirare l’attenzione.
Nel panorama sempre più affollato dei dispositivi indossabili, la sfida non è più soltanto tecnologica, ma culturale: integrare l’innovazione nella quotidianità senza renderla invasiva. È in questo spazio che si inserisce EyeFly, un nuovo progetto che ripensa il concetto di occhiali smart puntando su discrezione, funzionalità e design. A differenza di molti dispositivi che fanno della visibilità — e spesso dell’ingombro — il proprio tratto distintivo, EyeFly sceglie un approccio opposto: scomparire. Esteticamente simili a occhiali per tutti i giorni, integrano al loro interno un sistema audio open-ear e connettività hands-free, eliminando la necessità di auricolari o altri accessori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: Galaxy Unpacked, non solo S26: smart glasses XR e auricolari che 'leggono' i gesti
“Nearby Glasses”, arriva l’app che avvisa quando in giro ci sono occhiali smartGli occhiali intelligenti stanno passando da curiosità tecnologica a oggetti d’uso quotidiano.