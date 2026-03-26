Un'azienda ha sviluppato occhiali intelligenti che, grazie al design discreto, non assomigliano ai tradizionali smart glasses. Questa novità si inserisce in un settore in rapida crescita, dove la priorità è creare dispositivi compatibili con lo stile di vita senza apparire troppo evidenti. La produzione mira a offrire funzionalità avanzate senza compromettere l’estetica o attirare l’attenzione.

Nel panorama sempre più affollato dei dispositivi indossabili, la sfida non è più soltanto tecnologica, ma culturale: integrare l’innovazione nella quotidianità senza renderla invasiva. È in questo spazio che si inserisce EyeFly, un nuovo progetto che ripensa il concetto di occhiali smart puntando su discrezione, funzionalità e design. A differenza di molti dispositivi che fanno della visibilità — e spesso dell’ingombro — il proprio tratto distintivo, EyeFly sceglie un approccio opposto: scomparire. Esteticamente simili a occhiali per tutti i giorni, integrano al loro interno un sistema audio open-ear e connettività hands-free, eliminando la necessità di auricolari o altri accessori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - EyeFly ha fatto degli smart glasses che non sembrano degli smart glasses

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