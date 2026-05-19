Google lancia gli smart glasses con Gemini | arrivano in autunno 2026
A partire dall'autunno 2026, sarà possibile acquistare i nuovi smart glasses con il tecnologia Gemini. Questi dispositivi rappresentano un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, con differenze tra i modelli dotati di display e quelli senza. I modelli audio si concentrano sull'ascolto e sulla comunicazione, mentre quelli con display offrono una visualizzazione di informazioni in tempo reale. La produzione e la distribuzione inizieranno nei prossimi mesi, accompagnando le novità nel settore della tecnologia indossabile.
? Punti chiave Come cambierà la nostra percezione della realtà grazie a Gemini?. Quali differenze ci saranno tra i modelli audio e quelli con display?. Perché Google ha scelto brand di moda invece di design futuristici?. Come faranno questi occhiali a sostituire le funzioni del nostro smartphone?.? In Breve Collaborazioni con i brand di moda Gentle Monster e Warby Parker.. Modelli audio in uscita entro l'autunno 2026 con funzioni vocali.. Modelli con display integrato previsti in una seconda fase successiva.. Compatibilità cross-platform garantita per utenti Android e possessori di iPhone.. Al Google IO 2026, Google ha svelato la sua nuova piattaforma di smart glasses basata sull’intelligenza artificiale Gemini, annunciando collaborazioni con i marchi Gentle Monster e Warby Parker per l’arrivo dei primi modelli entro l’autunno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
AI News: Google Titans, Kling AI 2.6, Workspace Agents, Gemini Deep Think, Runway 4.5 & More
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Voglio degoogle il mio telefono adesso. L'intelligenza Gemini, che arriverà con Android 17, è fondamentalmente solo una spia che avrà accesso a cose a cui non voglio che acceda. reddit