Da oltre vent’anni il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano porta avanti proprio con questo spirito I Luoghi del Cuore, il censimento nazionale che invita i cittadini a segnalare e votare i luoghi italiani da proteggere e valorizzare. E quest’anno, in occasione della XIII edizione della campagna, il FAI lancia anche il suo primo videopodcast: I luoghi che leggiamo, ideato e condotto dalla scrittrice Marta Stella. I luoghi che diventano storie Disponibile online e su Spotify, il podcast è un viaggio nell’Italia raccontata attraverso gli occhi e le parole di dieci autori contemporanei, da Daria Bignardi a Donatella Di Pietrantonio, da Melania Mazzucco a Viola Ardone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I luoghi del cuore del FAI e di 10 scrittori italiani diventano un videopodcast sull'Italia più bella e segreta

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Fai e Intesa Sanpaolo, torna I Luoghi del Cuore: voto ai beni da salvare

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