Fai riparte il censimento I Luoghi del Cuore | si votano i più amati Viola Ardone racconta Napoli e Piazza Bellini

Riparte il censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che invita i cittadini a votare i luoghi più amati e rappresentativi del patrimonio italiano. Tra i partecipanti spicca la scrittrice Viola Ardone, che ha raccontato Napoli e Piazza Bellini, zone simbolo della città e oggetto di interesse nel nuovo ciclo di votazioni. L’iniziativa permette a chiunque di esprimere la propria preferenza online.

Riparte “I Luoghi del Cuore”, il programma del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che coinvolge i cittadini nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale italiano. Fino al 15 dicembre 2026 sarà possibile votare e segnalare i propri luoghi del cuore attraverso il sito www.iluoghidelcuore.it o tramite moduli cartacei. Luoghi fragili tra memoria e abbandono. Piccole chiese, borghi spopolati, dimore storiche, aree rurali e paesaggi naturali minacciati da incuria e cambiamento climatico. Sono questi i luoghi che il progetto intende riportare al centro dell’attenzione pubblica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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