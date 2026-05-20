I lavori nelle strade intorno alla scuola Bersani creano disagi
Lavori in corso nelle strade vicine alla scuola Bersani stanno causando disagi ai residenti e agli studenti. I lavori interessano le aree vicino all’uscita di via Lambertelli e a quella di via Europa, entrambe coinvolte contemporaneamente. Sono state segnalate difficoltà negli spostamenti e problemi di accesso alle zone limitrofe. La presenza dei cantieri e le operazioni in corso hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità nel quartiere. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di completamento è stata ancora resa nota.
Scrive il lettore: “I lavori intorno alla scuola Bersani creano disagi. Sia in prossimità dell'uscita di via Lambertelli che in quella di via Europa, nello stesso momento. Qualcuno pensa alle famiglie e ai disagi che creano queste situazioni? Quando il Comune darà la giusta importanza alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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