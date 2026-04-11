Lavori all' acquedotto Fiumefreddo ecco le zone che subiranno disagi e quando ritornerà l' acqua nelle case

Domani, 12 aprile, si terranno lavori di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Durante gli interventi, alcune zone potrebbero sperimentare interruzioni nell'erogazione dell'acqua. La ripresa normale del servizio è prevista successivamente, ma non sono state fornite informazioni precise sui tempi di ripristino nelle diverse aree. La popolazione è invitata a pianificare di conseguenza le proprie esigenze idriche.

Domani, 12 aprile, sono previsti gli interventi di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Amam ha stilato mappa delle aree cittadine in cui, dal pomeriggio di domenica, l’erogazione idrica in rete subirà disservizi legati ai tempi di riempimento dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lavori all’acquedotto, cali di pressione nelle caseHera prosegue il rinnovo dell’acquedotto nella pianura bolognese: martedì, dalle 8 alle 18.

Acqua, lavori urgenti alla centrale: stop temporaneo flusso e possibili disagi in città, ecco quando e doveUn intervento urgente sulla rete idrica cittadina comporterà possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Messina nei prossimi giorni.

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Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, disagi a Messina domenica e lunedì prossimiIl programma degli interventi e quello dei disagi è più o meno lo stesso del 2024 con le fermate per le manutenzione programmate della rete. Stavolta però ... rtp.gazzettadelsud.it

Interventi all'Acquedotto Fiumefreddo, vertice operativo a Messina: obiettivo più acqua in reteDefinito il piano per il 12 aprile alla Centrale di Torrerossa e lungo la condotta principale. Previsti lavori su pompe, perdite e sfiati per migliorare l’efficienza del sistema e garantire un recuper ... messina.gazzettadelsud.it

LAVORI PUBBLICI Dopo le potature di 600 alberi scatta la seconda fase della manutenzione del verde a Montesilvano I dettagli: https://cityne.ws/Cd0wK - facebook.com facebook

Ciclone Harry, sopralluogo su litorali danneggiati. Savarino: «Lavori a buon punto, saremo pronti per la stagione estiva» «Oggi ho voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento degli interventi di somma urgenza lungo i litorali di alcuni Comuni d x.com