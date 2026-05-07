Moda sciopero dei lavoratori del gruppo Kering

Le segreterie nazionali di tre sigle sindacali hanno annunciato uno sciopero per il 20 maggio nelle aziende del Gruppo Kering. La protesta coinvolgerà tutte le strutture del gruppo e sarà accompagnata da una manifestazione a Firenze. Oltre alla manifestazione principale, sono previste ulteriori iniziative a livello locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle organizzazioni sindacali.

Le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato una giornata di sciopero per mercoledì 20 maggio in tutte le aziende del Gruppo Kering, con una manifestazione convocata a Firenze e altre iniziative territoriali.La decisione è stata motivata, secondo le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Comparto moda, tutto pronto per conoscere la strategia di KeringCresce l’attesa attorno a Kering dopo la seduta negativa di ieri in Borsa (-3%), seguita al declassamento di Morgan Stanley. Allarme Stellantis a Cassino, il Pd al fianco dei lavoratori nello sciopero del 20 marzoMigliorelli: "La pretesa di garanzie definitive sul futuro del sito produttivo e sullo sblocco degli investimenti necessari a tutelare i volumi di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero dei lavoratori di Borsa Italiana, i sindacati: Stop ai diktat di Parigi; A Prato un 1° Maggio per l’abito pulito; Nuovo sciopero dei portuali, tra problemi dei lavoratori e la lotta per la Palestina; Vertenza Acqua & Sapone: domani il tavolo regionale, sciopero dei lavoratori. Primo maggio nell'Empolese Valdelsa, sindacati in piazza per lavoro dignitoso e diritto di scioperoDignità, diritti e futuro dei lavoratori. Questi i temi al centro delle iniziative di questo Primo Maggio organizzate da Cisl, Uil e Cgil nel territorio dell'Empolese Valdelsa. Il tema centrale scelto ... gonews.it Sciopero Flc Cgil negli istituti tecnici, presidio a FirenzeLa Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani giovedì 7 maggio. Nell’occasione, ... gonews.it L’8 e 9 maggio, il Centro Congressi ospita la seconda edizione di FORMA, evento dedicato alla formazione nella moda che mette in dialogo studenti, docenti e professionisti. Il tema dell’edizione 2026 è “Identità contemporanea: l’abito, le community e il - facebook.com facebook I paradossi della moda x.com