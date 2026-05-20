I Gorillaz The Strokes e i Twenty One Pilots saranno gli headliners del Corona Capital 2026 in Messico

L'edizione 2026 del Corona Capital in Messico vedrà come principali artisti i Gorillaz, i The Strokes e i Twenty One Pilots. L'organizzatore del festival ha comunicato ufficialmente che questi gruppi saranno gli artisti principali del evento. La sedicesima edizione si terrà nel paese latinoamericano, attirando probabilmente un vasto pubblico di appassionati di musica internazionale. La manifestazione si svolge ogni anno e questa sarà la prima volta che i tre artisti condividono il palco come headliner.

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OCESA, organizzatore del Corona Capital Festival, ha annunciato che i Gorillaz, The Strokes e i Twenty One Pilots saranno gli headliners della sedicesima edizione. La tanto attesa lineup dell’annuale raduno rock, in programma dal 20 al 22 novembre all’ Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, comprende anche The xx, Lola Young, Mumford & Sons, The Offspring, Underworld, Daniel Caesar, James Blake e Lil Yachty. Il cartellone include oltre settanta artisti, tra cui Mother Mother, Pierce The Veil, The Kooks, Tricky, The Black Crowes, Manic Street Preachers, Yung Lean, Violet Grohl, Chvrches e Johnny Marr. Gli organizzatori prevedono circa 240. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Gorillaz, The Strokes e i Twenty One Pilots saranno gli headliners del Corona Capital 2026, in Messico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video El regreso de los gigantes: Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezarán el Corona Capital Sullo stesso argomento I Twenty One Pilots si esibiranno agli American Music Awards 2026Come annunciato sui social media lunedì 4 maggio, i Twenty One Pilots si esibiranno alla cinquantaduesima edizione degli American Music Awards. Leggi anche: Un ascolto, una visione: Breach dei Twenty One Pilots I Gorillaz, The Strokes e i Twenty One Pilots saranno gli headliners del Corona Capital 2026, in MessicoOCESA, organizzatore del Corona Capital Festival, ha annunciato che i Gorillaz, The Strokes e ... msn.com Twenty One Pilots, The Strokes, Gorillaz headlining 2026 Corona Capital festivalTwenty One Pilots, The Strokes and Gorillaz are headlining the 2026 Corona Capital festival, taking place Nov. 20-22 in Mexico City.The bill also includes The O ... 1057thepoint.com