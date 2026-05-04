Un ascolto una visione | Breach dei Twenty One Pilots

Nuova puntata per Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Nicole C. Rambelli ascolta Breach, dei Twenty One Pilots. Ascolta la recensione. Quando esce Breach, il 12 settembre 2025, prende tutti un po’ in controtempo. I Twenty One Pilots, duo dell’Ohio con quasi vent’anni di musica alle spalle, sono conosciuti per i periodi di vuoto tra un album e il successivo. Immaginate: silenzio mediatico completo nell’istante in cui termina un tour, nessuna notizia per uno o due anni. Questa volta, invece, il tour per l’album precedente è finito pochi mesi prima e la fanbase, in una tradizione ben stabilita, ha abbassato la guardia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

THEY SLIDDDD! TWENTY ONE PILOTS - BREACH (album reaction)

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