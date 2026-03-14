Una multinazionale ha annunciato la chiusura di diversi uffici nel tentativo di ristrutturare il proprio modello di lavoro. La decisione interessa varie sedi e coinvolge un numero significativo di dipendenti. La modifica si inserisce in un cambiamento più ampio nel modo di operare dell’azienda, che sta adattando le sue strategie alle nuove esigenze di mercato. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore.

Cosa accade quando una multinazionale decide di ripensare radicalmente il proprio modello di business e, nel farlo, deduce che un’intera sede non è più necessaria? Lo hanno scoperto, loro malgrado, i dipendenti della sede di Marghera di Investcloud Italy, con l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge l’intero organico aziendale composto da ventinove impiegati, sette quadri e un dirigente. Tutti colletti bianchi che, a quanto pare, saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale. Secondo quanto emerge dai media, infatti, la società avrebbe deciso di chiudere gli uffici in Italia perché il modello sviluppato nel tempo «fortemente distribuito in diversi Paesi . 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale ha cominciato a chiudere gli uffici

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