Milano | i giardini di San Vittore saranno dedicati a Marco Pannella

A Milano, i giardini di piazzale Aquileia saranno intitolati a Marco Pannella, noto per il suo impegno nella difesa dei diritti civili. La dedica avverrà in un’area vicino al carcere di San Vittore, dove si trova anche il parco che prenderà il nome del politico. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane e riguarda uno spazio pubblico situato nel centro della città.

I giardini di piazzale Aquileia riceveranno una dedica ufficiale a Marco Pannella, figura centrale della lotta per i diritti civili, in un'area situata a ridosso del carcere di San Vittore. La decisione, che vede coinvolti il Comune di Milano e il Municipio 1, nasce dalla volontà di onorare il legame storico tra il leader radicale e la difesa della dignità dei detenuti. La scelta del luogo tra simbolismo e vicinanza territoriale L'identificazione degli spazi verdi in piazzale Aquileia come sede .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: i giardini di San Vittore saranno dedicati a Marco Pannella Roma, approvate nuove intitolazioni: vie e giardini per Pannella, Hack e Gino StradaVia libera della Commissione Toponomastica: più spazio anche alle donne e alla memoria della Resistenza, dal Quadraro a Rebibbia. Milano, corteo antifascista da Porta Genova a San Vittore: le immaginiUn corteo ‘antifascista’ di alcune decine di persone con cori e striscioni si è mosso questo pomeriggio a Milano da Porta Genova per concludersi... Argomenti più discussi: Un luogo per ricordare Pannella: i giardini davanti a San Vittore; La risposta della società civile alla guerra - tre giorni di incontri per capire come rispondere a Chi comanda? [articolo]; Foto Meteo: Tramonto Oggi; Piazza Oberdan, dieci minuti di corpo a corpo tra rider poi le lame: 27enne rischia la vita. Un arresto per tentato omicidio. 12 aprile - Divieto di sosta e transito in piazza San Vittore per la giornata di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo - facebook.com facebook